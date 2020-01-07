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شاهد .. فنانة خليجية تتحول إلى نسخة من الإعلامية ” رضوى الشربيني ” وتصدم الجمهور

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تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة الكويتية ” ألماس ” والتي فاجئت به متابعيها .

حيث ظهرت ألماس في مقطع الفيديو وهي تقلد الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” من حيث الشكل والتي بدت تشبهها بشكل إلى كبير إلى جانب تقليدها لها في طريقة الكلام .

وهو ما أثار إعجاب الكثير من المتابعين لتمكنها من تقليد رضوى الشربيني وتحولها إلى نسخة منها .. فجاءت التعليقات مثل : ” ماشاء الله أبدعت ” و ” تجنن ” و ” ليش ماتمثل .. أحسها مبدعة حرام والله مظلومة إعلاميا أو تكون في برنامج ” و ” موهوبة فعلا ” .

كما علقت رضوى الشربيني أيضا على الفيديو عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وقالت : ” ده أنا .. لا مش أنا .. لا دى هى بس يمكن تكون أنا ” .

 

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