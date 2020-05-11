تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو للفنانة الكويتية ” انتصار الشراح ” وهي ترتدي باروكة فوق الحجاب في في مسلسلها الجديد ” سينمائيات 2020 ” .

الأمر الذي أثار سخرية رواد السوشيال ميديا وتساءل كثيرون حول سبب ارتداءها للباروكة فوق الحجاب .. فيما اعتبر آخرون أن انتصار الشراح تسير على خطى زميلتها المصرية صابرين .

يذكر أن مسلسل سينمائيات 2020 هو مسلسل كوميدي يتحدث عن قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية ويتطرق إلى العديد من الموضوعات مثل خطر الـسوشيال ميديا والأجهزة الذكية الحديثة على الأطفال كما صرح ” نواف الشمري ” مخرج المسلسل .

ويضم العمل عددا من النجوم البارزين من بينهم انتصار الشراح وهيا الشعيبي ومحمد العجيمي ومشاري البلام وأحمد العونان وخالد العجيرب .