شاهد .. فنانة كويتية تنشر مقطع فيديو من داخل عيادة تجميل لتعديل شئ في وجهها

نشرت الفنانة الكويتية ” هنادي الكندري ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” وهي موجودة داخل إحدى عيادات التجميل من أجل خضوعها لجراحة سريعة بهدف تعديل شكل وجهها .

وظهرت هنادي الكندري في مقطع الفيديو مع خبيرة التجميل وهي تجري لها عملية رفع لوجهها بالكامل حتى يرتفع حاجبيها .. وخاصة بعد أن لاحظت في الفترة الأخيرة بذبول في وجهها بعد أن فقدت الكثير من وزنها نتيجة خضوعها لرجيم مكثف أدى إلى تغير شكل وجهها وانخفاض شكل الحاجبين .

وأوضحت الطبيبة أن هذا الإجراء التجميلي يتم عن طريق الحقن بالفيلر التي رفعت الوجه وأعادت شكل الحاجبين طبيعيا .. وأكدت على إنه لا يسبب أية آلام .