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شاهد.. فنانة مغربية تشجع السعودية بطريقةٍ استفزّت متابعيها.. خمنوا من هي!

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MARIAM HUSSEIN NNNN

أثارت النجمة المغربية مريم حسين ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقتها في تشجيع المنتخب السعودي.

وفي التفاصيل، فقد حضرت حسين المباراة والتقطت صورة لها مرتدية شالاً يحمل رمز السعودية مع حزام أخضر أظهر نحافة خصرها.
MARIAM HUSSEIN NNNN
هذه الصورة استفزت الجمهور السعودي، الذي انتقد مريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن إطلالتها مبالغ بها ولا تتماشى مع معتقدات السعوديين.

وأشار البعض إلى أن مريم اعتمدت هذه الاطلالة بهدف لفت الأنظار وكسب المزيد من الشهرة عن طريق المنتخب السعودي.

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