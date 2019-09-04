الصفحة الرئيسية فن شاهد .. فنان عالمي شهير يجلد نفسه في الشارع

شاهد .. فنان عالمي شهير يجلد نفسه في الشارع

بواسطة -
0 40

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للفنان الهندي الشهير ” سلمان خان ” أثار الجدل واستغراب الكثير من المتابعين .

حيث ظهر سلمان وهو يتجول في أحد الشوارع أثناء تصوير أحد أعماله .. حتى يلتقي بمجموعة من الأشخاص يقومون بتقليد غريب .

فكانوا يقومون بجلد انفسهم بواسطة سوط مقابل المال .

ليقرر سلمان خان أن يأخذ أحد السياط وضرب نفسه بواسطته ليظهر تفاعله مع أولئك الأشخاص قائلا : ” أشعر معكم وأشاطركم الألم ” .

ونشر سلمان الفيديو الذي يقوم فيه بجلد نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” والذي حقق ملايين المشاهدات منذ طرحه وحتى الآن .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Thr is pleasure in feeling n sharing thr pain ahhhhhhhhhhhh Baccha party don't try this on your self or on any 1 else

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.