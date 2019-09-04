شاهد .. فنان عالمي شهير يجلد نفسه في الشارع

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للفنان الهندي الشهير ” سلمان خان ” أثار الجدل واستغراب الكثير من المتابعين .
حيث ظهر سلمان وهو يتجول في أحد الشوارع أثناء تصوير أحد أعماله .. حتى يلتقي بمجموعة من الأشخاص يقومون بتقليد غريب .
فكانوا يقومون بجلد انفسهم بواسطة سوط مقابل المال .
ليقرر سلمان خان أن يأخذ أحد السياط وضرب نفسه بواسطته ليظهر تفاعله مع أولئك الأشخاص قائلا : ” أشعر معكم وأشاطركم الألم ” .
ونشر سلمان الفيديو الذي يقوم فيه بجلد نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” والذي حقق ملايين المشاهدات منذ طرحه وحتى الآن .
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Thr is pleasure in feeling n sharing thr pain ahhhhhhhhhhhh Baccha party don't try this on your self or on any 1 else