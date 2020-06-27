في مشهدٍ صادم، تداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو بعنوان “ممثل لبناني يأكل من حاوية النفايات” يعود للممثل ميشال ابو سليمان.

في التفاصيل، كان ميشال أبو سليمان أول من نشر الفيديو على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مُرفقاً بعبارة “يا ثورة وحقوق، يا زبالة”، ويظهر فيه وهو يأكل تفاحة من القمامة.

ويقول ميشال ابو سليمان في الفيديو “بدّكن تذكروا ميشال ابو سليمان عم ياكل من الزبالة؟ ايه، بدنا نبلّش نتعوّد ناكل من الزبالة لأنو إذا ما نزلنا عالثورة وأخدنا بحقوقنا بعد 6 اشهر كلنا رح ناكل من الزبالة”.

وفي مقابلة مع قناة “الحدث”، قال ميشال ابو سليمان انه اراد ايصال رسالة انه “في ناس جوعانة وناس استسلمت لهذه المنظومة الحاكمة اللي عم تلعب فينا مثل الطابة وعم تدخل بيناتنا مندسين يخربوا وجه الثورة ويشوهوها انا بالنسبة لي بدعي اعمل دعم لهذه الثورة ان لا تستسلموا واذا ما نزلتوا سنوصل لوقت ناكل من برميل الزبالة”.