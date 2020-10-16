تحدثت الناشطة السعودية فوز العتيبي عن تهديدها بالقتل من قبل بعض البنات بسبب اختلافها عنهن وتأخر بلوغها.

وقالت فوز العتيبي، في فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، “قسما بالله ما طبيعي يلي يصير في ناس حاقدين علي تخيلوا ودهم يقتلوني عشان صوتي غير عن صوتهم وحجمي غير عن حجمهم وفي واحدة ودها تقتلني عشان هي اصغر مني وبلغت قبلي بسنين بس انا شو دخلني هي بلغت في عمرها الطبيعي وكل البنات بلغوا وكل صديقاتي بلغوا بس انا تأخرت يعني شيء خارج ارادتي”.

يذكر ان فوز العتيبي دائما ما تثير الجدل حولها بدءاً من تجولها في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض بدون عباءة ونشرها للفيديو عبر تويتر، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به، والتي كان أبرزها المهر نصف مليون ريال، وأن لا تتزوج عليه.

كما انها تثير الجدل بالمقاطع الجريئة التي تظهر فيها مع زوجها حيث يظهران في عدد من الصور وهما يقبلان بعضهما البعض على الملأ ‏بشكل حميمي ما يعرضها باستمرار لهجوم واسع من الناشطين السعوديين.