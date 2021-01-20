أثارت الناشطة السعودية فوز العتيبي حالة جديدة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو جديد وهي ترقص وتشرب الكحول.

فقد نشرت فوز العتيبي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تركض نحو زوجها مرتدية ثياب النوم لتبدأ بالرقص وهي تحمل زجاجة كحول وعلقت كاتبة: “على نخب توثيق سنابي” .

ويبدو ان فوز العتيبي ارادت تجنب الانتقادات التي ستوجه لها فقامت بمنع التعليقات عن هذا المنشور.

يما انا شنو شفتتتتت ياني شعور غريب مو هدرجة #فوز_العتيبي pic.twitter.com/sJ0Y15vAWL — شـوش (@sharoooof2) January 20, 2021

غير ان الناشطين قاموا بالهجوم على فوز العتيبي فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر اسمها ترند موقع تويبر وسط مطالبات بمحاسبتها هي وزوجها.

وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ياليت لو يكون بلاغ عليهم علشان يتأدبون” و “الانسان يصور للناس انه سعيد وهذا مجرد مقطع فديو غرضه الشهره واظهار انهم سعيدين علشان يبدؤون في الحملة B وهي تصوير الاعلانات”.

طيب هل هم عندنا والا خارج المملكه — مطلق العتيبي (@Aa908M) January 20, 2021

المفروض الشركات ما تعلن عندهن — D_L (@DL92599639) January 20, 2021