عبرت الناشطة السعودية فوز العتيبي عن سعادتها بعودة زوجها اليها حيث وثقت لحظة استقبالها له في المطار بعد اشهر من الفراق.

فقد نشرت فوز العتيبي مقطع الفيديو عبر حسابها على انستغرام والذي ظهرت فيه بتنورة حمراء قصيرة وهي تنتظر زوجها في المطار والذي قام باحتضانها وحملها لحظة ملاقاتها.

وعلقت فوز العتيبي على الفيديو كاتبة: “باركوا لي أخيرا تم لم شملنا بعد ست أشهر فراق بسبب حظر السفر الله يلم شمل كل المحبين على خير”.

باركوا لي أخيرا تم لم شملنا بعد ست أشهر فراق بسبب حظر السفر الله يلم شمل كل المحبين على خير #فوز_العتيبي #الحالات_الاستثنائية pic.twitter.com/k2bRW0oXXj — فوز العتيبي (@zooztox) November 10, 2020

وقد اثارت فوز العتيبي الجدل بين متابعيها حيث انتقدوا ملابسها والاحضان في المطار حيث كتب احد المتابعين: “لابسه احمر عشان تكون فالمطار وتضبط مع الشيله هالبنت مختمه الملحجه بامتياز م شاء الله” فيما قال اخر “هو اللبس دا بق مباح خلاص ف الشارع”.

وكانت فوز العتيبي قد اعلنت سابقا عن انتصارها على كل من راهن على فشل ارتباطها، واحتفلت، في مايو الماضي، بذكرى مرور عام على زواجها ونشرت وثيقة زواجها عبر حسابها بتويتر وعلقت: ”‏الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم ٢٧ /مايو ذكرى عقد قراننا الذي أقسم وراهن الكثير على أنه لن يتمم عامه الأول“.

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات اليوم ٢٧ /مايو ذكرى عقد قراننا الذي اقسم وراهن الكثير على انه لانه يتمم عامه الأول #فوز_العتيبي

#احمد_الموسى https://t.co/77KrfYVJNh pic.twitter.com/gwP3RmdjMF — فوز العتيبي (@zooztox) May 27, 2020

يذكر ان شروط زواج العتيبي تضمنت تعويضًا بنصف مليون ريال في حال الطلاق، بجانب الحصول على خادمة، وعدم الزواج بأخرى. ووقتها أثارت عاصفة من الجدل على مواقع التواصل.

وأصبحت العتيبي من وقتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية بعد نشرها صورة لشروط عقد زواجها على حسابها في ”تويتر“، تضمنت شروطًا غير مألوفة، ولم يعهدها المجتمع السعودي.