الصفحة الرئيسية فن شاهد: فوز الفهد تصدم متابعيها بسعر ساعتها.. وتكشف عن موقف يتعلق بزفاف...

شاهد: فوز الفهد تصدم متابعيها بسعر ساعتها.. وتكشف عن موقف يتعلق بزفاف دانة الطويرش

بواسطة -
0 51
فوز الفهد- fouz alfahd

فوز الفهد

صدمت الفاشينيستا فوز الفهد، متابعيها بسعر ساعتها، التي تحمل علامة Richard Mille؛ حيث تبلغ قيمتها 45 ألف دينار كويتي.
وذكرت “الفهد” أنها شغوفة جدًا بشراء الساعات القيمة، وأنها تمتلك الكثير منها؛ إلا أن أغلى واحدة تقدر قيمتها بـ45 ألف دينار.

وفي سياقٍ آخر، كشفت “الفهد” عن تجاهل المدونة دانة الطويرش لها في حفل زفافها الذي أُقيم في نهاية العام الماضي.
وأكدت عدم دعوتها على الحفل، رغم صداقتهما التي تبدو واضحة للجميع، لافتةً إلى أنها لا تشعر بالحزن من جانبها بعد هذا الموقف.
وأضافت “الفهد”: أنها لا تعرف السبب وراء ذلك، وكثير من محبيها سألوها عن هذا الأمر، إلا أنها لا تملك إجابة واضحة لهذا.

dana eltweresh

dana eltweresh

dana eltweresh

dana eltweresh

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.