في فيديو نادر للفنانة المصرية ” هنادي مهنا ” من طفولتها والتي ظهرت به خلال تواجدها مع والدها الموسيقار ” هاني مهنى ” ضيوفا مع الإعلامية ” هالة سرحان ” في برنامج لها على قناة ” دريم ” .

في بداية الفيديو تظهر هالة سرحان وهي تتحدث مع هنادي وتشيد بجمالها وتسألها بعض الأسئلة ثم طلبت منها غناء أي أغنية تحفظها أمام الجمهور .

ولكنها كانت شديدة الخجل ولم تستطع أن تغني حتى بعد قيام الفنانة الراحلة ” ذكرى ” التي كانت أيضا من ضيوف الحلقة بالوقوف إلى جانب هنادي مهنا لمساعدتها ومشاركتها في الغناء إلا أن الأخيرة ظلت صامتة .