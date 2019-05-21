شاهد.. فيراري حمراء هدية الدكتورة خلود لزوجها في عيد ميلاده!

فاجأت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود زوجها الموديل امين بهدية باهظة الثمن التي أعدتها له زوجته بمناسبة عيد ميلاده.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ونشر أمين صور سيارة الفيراري باهظة الثمن عبر حسابه على انستغرام كما نشرت خلود فيديو لزوجها مع السيارة وعلقت قائلة: “تستاهل والله اكثر من جذي .. الله يعطيك خيرها و يكفيك شرها و كل عام و انت بخير.. ماشاءالله”.

وقامت الدكتورة خلود باصطحاب زوجها لمعرض سيارات لكي تهديه سيارة الفيراري الحمراء، وهو ما أصابه بحالة من الدهشة، معلقًا: ”الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك“، ثم قام بتقبيل رأسها.

يُذكر أن الدكتورة خلود وأمين، تزوجا يوم 1-4-2016، وأنجبت منه خلود الصغرى، ثم ثلاثة توائم قبل نحو 3 أشهر وهم، خالد وليان وليليان.