شاهد.. فيفي عبده بالحجاب وتقبل التحدي!

شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في “تحدي الخير”، الذي يخوضه الفنانين المصريين خلال الأيام الماضية، في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة بعد انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا.

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ونشرت فيفي عبده، فيديو لها عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب، وقالت خلاله: “أنا قبلت تحدي الخير لأهل الخير من غادة عبد الرازق وهند صبري.. وأتكفل بمصاريف 100 أسرة.. ياريت كل الناس تشارك في الحملة.. ربنا يحفظ بلدنا وجيشنا وشعبنا المصري”.

كما أعلنت فيفي عبده عن تحديها كل من يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد.