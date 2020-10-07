فاجأت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بطريقة لم يعتادوا عليها كما اثارت قلقهم على صحتها حيث انها بدت متعبة.

فعلى عكس فيديوهاتها وصورها السابقة حيث كانت تظهر وهي ترقص وبكامل اناقتها ولياقتها، أطلت فيفي عبده هذه المرة بالحجاب ومن دون ماكياج وقد بدت عليها علامات التعب.

وقالت فيفي عبده: “انا اسفة جدا وبعتذر لحبيبة قلبي واختي وحبيبتي الهام شاهين على فرح أمير شاهين اني ما قدرتش اروحه لأني كان عندي انفلونزا جامدة جدا وما اقدرش اتأخر عنهم بقولهم الف مبروك واسفة جدا” .

ثم اعتذرت فيفي عبده بعذ ذلك من متابعيها بسبب عدم تمكنها من التواصل معهم في الفترة الاخيرة اوضحت انها لم تكن تستطيع الكلام وكانت “تعبانة جدا جدا” وتابعت “الحمدالله دلوقت ربنا شافاني وعافاني وان شاء الله ابقى كويسة واطلع من الصالون”.

وقد لقي الفيديو تفاعلا واسعا من متابعي فيفي عبده الذين تمنوا لها السلامة والصحة.