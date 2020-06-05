تمتاز الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده بكونها مثيرة للجدل في كل اطلالاتها وتصريحاتها ودائما ما يهاجمها كارهوها ويطالبونها بالتوقف عن الرقص معتبرين ان عمرها لم يعد يسمح لها بذلك وانه “راحت عليها”.

ومؤخرا اعادت فيفي عبده نشر برومو حلقتها في برنامج “راحت علينا” مع الاعلامي اللبناني هشام حداد والتي عرضت منذ فترة موجهة الشكر الى مصممي فستانها قائلة: “‏اتفرجم علي برنامج راحت عليكم مع الإعلامي هشام حداد. فستاني عليه “خمسة مواه” من تصميم حبيبة قلبي نعمه حمدي و داليا حمدي بشكرهم دايماً بيعملولي احلي لبس”.

وكان لافتا في البرومو رد فيفي عبده خلال هذه الحلقة على مطالباتها بالتوقف عن الرقص اذا قالت بدلع “انا راحت علي؟ ان ما كنتش انا ادلل مين يتدلل؟” قبل ان تظهر في وصلة رقص مع مقدم البرنامج هشام حداد.