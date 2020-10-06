أطلت الراقصة المصرية الذي يعرف عنها باثارة الجدل فيفي عبده، في صورة جديدة نشرتها من خلال حسابها على “إنستغرام”، الأمر الذي كان سبب في انتقادها من قبل الجمهور بعد أن ظهرت بملابس فاضحة من داخل غرفة نومها، تتعمد بذلك التعري من اجل جذب انتباه متابعيها.

وظهرت الفنانة عبده وهي ترتدي فستان أسود اللون جرئ كشف الصدر بشكل كامل، متخذة وضعية مثيرة على المقعد وعرت ساقيها.

وعلقت فيفي على صورتها قائلة:”يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبكو اوي وحشتوني”.

وكانت قد ظهرت “فيفي” في مقطع بثته من خلال حسابها على موقع تبادل الصور على”انستغرام” ورصدته “تركيا الآن” وهي ترتدي فستان يكشف جسدها بشكل تام من جهة الصدر ويفصل باقي جسده.

كذلك أبهرت الفنانة القديرة فيفي عبده جماهيرها بعد أن نشرت صورة لها عبر صفحتها على “إنستجرام”، بإطلالة شبابية صفراء.

وظهرت فيفي وهي ترتدي لوك شبابي باللون الأصفر المستردة مكون من قطعتين بدي كت وهوت شورت، واعتمدت تسريحة شعر الويفي وتركته منسدلا على كتفها بشكل عشوائي، ارتدت سلسلة وحلق، وصندل باللون النود.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي”، الذي عرض رمضان الماضي.







