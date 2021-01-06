فاجأت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو هنأت فيه الجميع بالعام الميلادي الجديد 2021 بينما كانت ممددة في سريرها.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو، الذي نشرته على انستغرام، قائلة: “مساء الفل من مصر أم الدنيا حبايبي عايزة أقول لكم انه امبارح تميت ‏ مليون و ٤٠٠ الف متابع على الانستغرام الفضل لربنا اولاً و لحبكم ليا وأنا كمان بحبكم سنة زي الفل إن شاء الله لاف يو”.

ثم نشرت فيفي عبده مقطع فيديو اخر هنأت فيه الجميع بالعام الجديد مع تأكيدها ان كل السنوات مثل بعضها فيها الجيد والسيء وعلقت عليه كاتبة: “‏أنا لسة بسجل لكم دلوقتي حالًا عايزة أقول لاخواننا المسيحيين.. كل سنة و انتم طيبين ”.

وبعد ان اثارت قلق محبيها بسبب ظهورها في السرير، قالت فيفي عبده “واحد اداني حقنة غلط لمست العصب ادي كل الموضوع ما فيش غير كده والدكاترة برجعولي الاحساس بتاع العصب وانا كويسة الحمدلله رب العالمين وفي نعمة وعايزة اطمأن جمهوري علي”.

وتابعت فيفي عبده “أنا باخد ادوية اعصاب فبنام في أي وقت وبقوم في أي وقت وأنا بشكركم جدا وانا كويسة جدا”.