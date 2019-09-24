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شاهد.. فيفي عبده تعتذر عن الشتائم ولكن!

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فيفي عبده

فيفي عبده

اعتذرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن الشتائم والالفاظ النابية في الفيديو الذي دافعت فيه عن الجيش والرئيس المصريين.

وقالت فيفي عبده في فيديو جديد: “انا اسفة عن الالفاظ التي طلعت مني علشان انا مش متعودة اتكلم بالطريقة دي” غير ان فيفي عبده بررت ما قالته بالقول “لكن انا رديت بنفس الطريقة التي بيتكلموا بيها على سيادة الريس عبد الفتاح السيسي او اي مصري لن اقبل الكلام ده عليهم ابدا فطلعت عن شعوري واتكلمت بنفس الطريقة بتاعتهم”.

ثم وجهت فيفي عبده كلامها الى المقاول والفنان محمد علي قائلة “وعايزة اقولك يا راجل انت اللي في اسبانيا الباشا بتاعنا سيادة الريس عبد الفتاح السيسي هو في اسبانيا دلوقت في اسبانيا يرجعلنا بالف مليون سلامة”.

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