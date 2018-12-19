شاهد… فيفي عبده تعقد مؤتمرا صحفيا لهذا السبب!

عقدت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، مساء امس الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للإعلان عن تفاصيل عودتها مرة أخرى للرقص.

وأكدت فيفي عبده أنها لم تبتعد عن الرقص لكي تعود له مرة أخرى، مؤكدة أنها سترتدي بدلا طبيعية كما عرفت في بدايتها، وعن الدافع الذي جعلها تعود مرة أخرى للرقص، أوضحت أنها تريد العودة لكي تأخذ رد فعل الجمهور مباشرة على المسرح.

وعن فقدها وزنها ولجوئها لعمليات التجميل، أكدت أنها لم تلجأ لأي عملية تجميل، لأنها تكره العمليات، ولكنها تناولت جميع أدوية التخسيس رغم نصيحة البعض لها بأنها تصيب بالاكتئاب.

فيفي عبده البالغة من العمر 65 عامًا قررت العودة للرقص مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة، من خلال حفلات رأس السنة هذا العام.

وتعد فيفي عبده المولودة في 26 أبريل عام 1953، واحدة من أشهر الراقصات الشرقيات، ونالت من قبل لقب أحسن راقصة شرقية في العالم.