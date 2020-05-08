حلّت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، ضيفةً على حلقة الامس من برنامج المسابقات والتحديات “اغلب السقا” والذي تقدمه الاعلامية اللبنانية رزان مغربي، على فضائية “إم بي سي مصر”.

وخسرت فيفي عبده كافة تحديات المسابقة، كما أنها كانت خسارة مبكرة بسبب عدم تسجيلها أي نقاط فوز طوال فقرات البرنامج، ما جعل الحلقة تنتهي عند التحدي الخامس، بدلاً من السادس.

وقد انفعلت فيفي عبده على السقا في لعبة “ايه الاغنية” بسبب عدم تمكنها من معرفة اغنية “اه يا ليل” للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب و”قلبي عشقها” للفنان اللبناني راغب علامة.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.