شاهد.. فيفي عبده تهاجم محمد علي: شتائم والفاظ نابية

هاجمت الفنانة والراقصة فيفي عبده المقاول والفنان محمد علي على خلفية الفيديوهات التي ينشرها ويتهم بها شخصيات مصرية بالفساد ودعوته الى مظاهرات مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنحي.

وظهرت فيفي عبده في بث مباشر، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مهاجمة محمد علي ومع انها اعترفت انها لا تفهم في السياسة غير انها هاجمت المطالبين بتنحية السيسي قائلة “ده ريس اهم بلد عربي يا كلاب والعالم الاوروبي كله يعمل له الف مليون حساب وفاتح مشاريع وجايب لنا معدات”.

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وعن محمد علي قالت فيفي عبده “عايز تبقى زعيم عملت ايه عشان تبقى زعيم؟ خادم في اي بيت انت عشان تبقى زعيم؟ الزعيم ده خادم في الجيش وعارف يعني ايه يبقى رئيس جمهورية انت مين انت رئيس الشمامين انت وغيرك وغيرك”.

واكدت فيفي عبده انها سترد على محمد علي كل يوم موجهة له شتائم من العيار الثقيل.