حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على تهنئة متابعيها بعيد الفطر على طريقتها الخاصة وذلك عبر مقطع فيديو لوصلة رقص لها.

فقد نشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو قديم لوصلة رقص لها بفستان اسود مكشوف الاكتاف امام مدخل منزلها في الساحل الشمالي.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “عيد سعيد عليكم ده فيديو من الساحل الشمالي بحبكم ” .

وقد اثار مقطع الفيديو ردود فعل ساخرة من بعض متابعي فيفي عبده حيث كتبت احداهن: “كاينة تستني برمضان يخلص” بينما علق اخر: “انت كنتي محبوسة ولا ايه” فيما قال اخر “ههههههههه خلص رمضان”.

يذكر ان فيفي عبده كانت قد قدمت برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” في رمضان على شاشة قناة mbc كما وقعت ضحية احدى حلقات “رامز مجنون رسمي”.