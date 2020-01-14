شاهد.. فيفي عبده خائفة من عضة البطة: “ياما”

شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده مقطع فيديو لها خلال قيامها بـ”تزغيط” البط عبر حسابها على انستغرام والتى يبدو أنها خلال إحدى جلسات التصوير.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو خائفة من البطة وتقول “ما تعضني” لتصرخ بعدها “ياما”.

وقد أثارت فيفي عبده ضحك متابعيها الذين علقوا على الفيديو، حيث قالت أحداهن:” يا فيفي خنقتيها.. مش كده بيمسكوها.. حرام”، وكتبت آخرى:” أجمل شي فيها أنها عفويه .. وكل شي بتعملو على البساطة”، ويرى آخر :” قمر يا فوفا ربنا يديكى الصحة”، “، وعلق متابع آخر:”حرام عليكوا البطة مرعوبة”.