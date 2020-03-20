شاهد.. فيفي عبده عن فيروس كورونا: “ما كنت متخيلة الموضوع صعب كده”

نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها للمشاركة في التوعية حول أهمية العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تقول: “انا ما كنت متخيلة الموضوع صعب كده وانه الموضوع فعلا حيكبر مننا لو ما خلينا بالنا وعملنا بالتعليمات”.

وتابعت فيفي عبده: “التعليمات انه نحن نلتزم البيوت ما ننزل من البيت وفي دليفري بجبلكم الحاجة لحد عندكم ودي وقاية لينا كلنا جميعا يعني ما نضحيش بعمرنا ولا نضحى بحد غالي علينا في الاسرة”.

واضافت “بعدين فرصة ما كنا نقعد مع بعض في العيلة ادي نحن نقعد ونتشبع من بعضينا”.

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وكانت فيفي عبده قد اثارت الجدل في فيديو سابق ظهرت فيه مع الفنانة غادة عبدالرازق من الطائرة وهي تعلق ساخرة: “كورونا خمسة ماكرونا”.