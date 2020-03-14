شاهد.. فيفي عبده غاضبة: “أنا مجنونة كتك جن لما يبقي يلهفك”

فاجأت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بشكل غريب في أحدث فيديو لها.

واختارت فيفي عبده احد الفلاتر في تطبيق “سناب شات” والتي أظهرتها بشكل غريب وهي تقول “”إيه دا، إيه منظر الشفايف دى، وإيه البوء اللى أد كدا دا، يادي النيلة على اللي عاملينه في الأسناب، يا نهار أسود ومنيل قوليلي أروح فين يا جماعة، أعمل إيه انا مضطرة إنى أنزله عجبني شكلوا بصراحة، ضيعوا كل العصافير مننا”.

غير ان فيفي عبده قد غضبت من تعليقات بعض المتابعين والذين وصفوها بالمجنونة فردت كاتبة: “‏أنا مجنونة كتك جن لما يبقي يلهفك اسكوزمى بقي أنت اللى مبتفهمش في الستات الحلوه المفرفشه أنت عاوز واحده نكدية”.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وكانت فيفي عبده قد ظهرت قبلها في مقطع فيديو كأنها تطير فوق الجليد، خلال تواجدها فى لبنان حيث قالت: “ألحقونى بقى شوفوا الجرأة اللى أنا فيها على الجليد مرة واحدة.. تخيلوا أنا بتزحلق كده على الجليد.. حلو أوى الجليد وأنا موجودة في لبنان دلوقتى .. ربنا أدانى بساط الريح اللى عاوز يوصل بالطريقة ده.. إيه رأيكم.. قولولى أي حاجة راضونى”.