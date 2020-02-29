شاهد.. فيفي عبده في قاعة كبار الشخصيات في مطار ابو ظبي

شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو تحدثت فيه عن تجربتها مع خدمة كبار الشخصيات في مطار أبوظبي.

وأشادت بخدمة كبار الشخصيات المقدمة في المطار، وعلقت قائلة: “أنا فوجئت بالخدمة مبسوطة بيها، دي حاجة رائعة، وأبوظبي عامرة بأهلها”.

وقالت فيفي عبده انها كانت في رحلة الى امريكا حيث نزلت ترانزيت لمدة يوم في ابو ظبي وتابعت “في خدمة لكبار الشخصيات ومش لازم لكبار الشخصيات يعني ممكن اي حد يستعملها ممكن اي حد عنده امكانيات زي كبار الزوار في مصر” قبل ان تعرض تفاصيل الخدمة.