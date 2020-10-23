في واحدة من أقوى حلقات قعدة رجالة، تحل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ضيفة على الفانين الثلاثة نيكولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، فكيف ستهرب من حوارات ومكر الرجال الثلاثة؟

في حلقة تكشف لنا خبايا السوشال ميديا الخاصة بالنجمة. وفي برومو أطلقته قناة OSN، استعرض كيف كانت جرأة وصراحة فيفي عبده أمام الرجال الثلاثة، حيث قالت لأحدهم “أنت معوور وجاي تقعد معايا”.

كما أكدت أنها دائمًا ما تُوصف بأنها “ست بـ 100 راجل” وردا على سؤال، قالت فيفي عبده: “الرقص ده شغلتي وانا فخورة اني راقصة”.

ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة. وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.