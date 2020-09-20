نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده فيديو مقطع فيديو جديد لوصلة رقص لها من الساحل الشمالي وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، وهي ترقص على انغام اغنية “جر ناعم” للفنانة هدى، والتي تقول كلماتها: “خلي بالك انا طبعي نار ولما بقلب ما فيش هزار”

وخطفت فيفي عبده الانظار بطريقة رقصها حيث ظهرت وهي تتمايل بحيوية رشاقة رغم سنها الستين حيث بدت وكأنها راقصة ثلاثينية.

وكالعادة فقد نجحت فيفي عبده في تحقيق نسبة مشاهدة عالية وتفاعلًا كبيرًا من متابعيها حيث شاهده أكثر من 250 الف بعد ساعات قليلة على نشره رغم التعليقات الكثيرة التي تنتقدها وتطالبها بالتوقف عن الرقص.