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شاهد.. فيفي عبده مع ياسمين صبري حب متبادل وقبلات!

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نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جمعها بمواطنتها الفنانة ياسمين صبري أثناء لقائهما بالصدفة على متن نفس الطائرة.

وبدأت فيفي عبده الفيديو بالقول لياسمين: “اقولك يا روح الروح يا حبيبتي” لترد عليها ياسمين: “ده أنا اللي والله العظيم مبسوطة بالصدفة دي رغي رغي حيكحشونا من الطيارة من كثر الكلام”.

ووجهت فيفي عبده التهنئة لياسمين على كل النجاحات التي حققتها مؤخرا قائلة “الف مبروك على كل حاجة عاملاها وربنا يباركلك يا ياسمين”.

وختمت فيفي عبده على طريقتها بـ “كيس مي هاغ وخمسة مواه” ما اضحك ياسمين صبري.

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