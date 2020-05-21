عبرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن انزعاجها من موجة الحر الشديدة الذي تعيشها المنطقة حاليا وذلك عبر فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وقالت فيفي عبده في الفيديو: “صباح الخير وصباح الهنا وصباح الياسمين وصباح الفل عالناس الحلوين نهارنا زبدة وحتسيح اخر النهار ان شاء الله من الحر”.

يذكر ان فيفي عبده يعرض لها حاليا برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” على قنوات mbc الذي تعتمد فكرته على استضافة فيفي عبده لأحد الفنانين في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.