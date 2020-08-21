يقضي عدد كبير من نجوم الفن في مصر اجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي حيث يشاركون متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لنشاطاتهم.

وقد اجتمع عدد من النجوم في سهرة خاصة وأمضوا بعض الوقت معا، وكعادتها شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها بمجموعة صور لها مع النجوم.

ظهر في الصور برفقة بوسي الفنانة فيفي عبده وهنا شيحة ومصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى وزوجة الفنان ماجد المصري وزوجة الفنان خالد سليم، ويسرا وعمرو يوسف وكندة علوش وإلهام شاهين وعمرو منسي.











يشار إلى أن بوسي شلبي تقدم برنامج “أحلى النجوم” الذي يعرض عبر قناة “المحور” وخلاله تسضيف النجوم وتتباع أحدث أخبارهم.