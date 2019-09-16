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شاهد .. فيفي عبده وسعد الصغير يشعلان أحد الأفراح بالرقص بالعصا

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نشر الفنان المصري ” سعد الصغير ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو برفقة الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” .

ويظهران في الفيديو أثناء تواجدهما في أحد الأفراح وبدأت فيفي عبده الرقص بالعصا ثم شاركها سعد الصغير بالغناء والرقص سويا .

وكتب سعد الصغير في تعليقه على الفيديو : ” العسل والجميلة الفرحة والبهجة حبيبتي وأختي فيفي عبده ” .

وتفاعل العديد من متابعي فيفي عبده وسعد الصغير مع الفيديو منهم من أشاد بهما وبخفة دمهما ومنهم من انتقد فيفي عبده .

فجاءت التعليقات مثل : ” فيفى خفة دم مالهاش حل ” و ” فيفي مش عارفه ترقص زي سعد ” و ” فاكره لما كنتي تعبانه شكلك كان ايه احترمي نفسك وسنك انتي عندك ٧٣ سنة ” .

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العسل والجميله الفرحه والبهجه حبيبتي و اختي #فيفي_عبده @fifiabdouofficial 🕺🏻🕺🏻❤️😂 #saadelsoghayar🎤

A post shared by Saad ELsoghayar _ سعدالصغير (@saad_elsoghayar_official) on

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