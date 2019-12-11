الصفحة الرئيسية فن شاهد .. في عامه ال 89 محمود رضا يرقص رقصته الشهيرة في...

شاهد .. في عامه ال 89 محمود رضا يرقص رقصته الشهيرة في فيلم ” غرام في الكرنك ” مع فرقته على المسرح

بواسطة -
0 30

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” محمود رضا ” مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والتي اشتهرت بتقديمها العديد من الرقصات الإستعراضية والأعمال الفنية والتي وصلت إلى العالمية .

وظهر محمود رضا في مقطع الفيديو وهو يرقص مع فرقته على أحد المسارح على أغنية من فيلمه ” غرام في الكرنك ” .

ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد السوشيال ميديا وحقق انتشارا واسعا .. وأشاد المتابعون بخفة الحركة والقدرة على الرقص بسهولة التي ظهر عليها محمود رضا على الرغم من كبر سنه .

ويحتفل اليوم الفنان محمود رضا بعيد ميلاده ال 89 .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.