شاهد .. في عامه ال 89 محمود رضا يرقص رقصته الشهيرة في فيلم ” غرام في الكرنك ” مع فرقته على المسرح

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” محمود رضا ” مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والتي اشتهرت بتقديمها العديد من الرقصات الإستعراضية والأعمال الفنية والتي وصلت إلى العالمية .
وظهر محمود رضا في مقطع الفيديو وهو يرقص مع فرقته على أحد المسارح على أغنية من فيلمه ” غرام في الكرنك ” .
ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد السوشيال ميديا وحقق انتشارا واسعا .. وأشاد المتابعون بخفة الحركة والقدرة على الرقص بسهولة التي ظهر عليها محمود رضا على الرغم من كبر سنه .
ويحتفل اليوم الفنان محمود رضا بعيد ميلاده ال 89 .
محمود رضا. موؤسس فرقة رضا الشهيره. ووالد شيرين رضا. ما شاء الله. pic.twitter.com/32YE0IfrGM
— رابعه محمد عبدالكريم العيسى (@Rmalessa10) December 8, 2019