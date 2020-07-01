نشرت الفنان ” نرمين الفقي ” مقاطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لمفاجأة غير متوقعة لها بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به منذ يومين .

حيث ظهرت نرمين الفقي في مقاطع الفيديو أثناء تواجدها في عيادة طبيب الأسنان الخاص بها الذي فاجئها بإحتفال صغير في عيادته بعد انتهاء كشفها .

وذلك بإحضار باقة من الورد وقالب حلوى صغير والتي قامت بتقطيعه معربة عن سعادتها بهذه المفاجاة كما غنى لها فريق العمل المتواجد بالعيادة أغنية عيد الميلاد .

وكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” أول مرة في حياتي يتعملي مفاجأة ” .