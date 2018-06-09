شاهد في يوم القدس العالمي.. وليد توفيق يطلق أغنية خاصة لعهد التميمي

أطلق الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ أغنية جديدة عن القدس والطفلة عهد التميمى ووعد وناريمان، وذلك بمناسبة اليوم القدس العالمي.



عائلة التميمي اشارت الى الفن يمكن ان يكون سلاحاً لمواجهة ومقاومة الاحتلال، واضافت: محبتنا واحترامنا للمشاركين في العمل الكبير على كل هذا الحب والوفاء والاحتضان لفلسطين الوطن والقضية من عهد ووعد وناريمان والأسرى في سجونهم، واشادوا بالمشاركين في الأغنية من وليد توفيق الى ​ثائر الغضبان​ و نزار فرنسيس و​إحسان المنذر​.

“حلوة الحلوين عم تضحك للنار” من كلمات نزار فرنسيس وألحان الفنان وليد توفيق.