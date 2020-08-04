شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس مسلسل “اسود فاتح” الذي تقوم بتصويره حاليا في قرية برمانا في لبنان.

وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو وهي تقف على شرفة مرتدية بلوز لو أيود كاشفة عن بطنها مع سروال ضيق بنفس اللون ونظارات شمسية سوداء وانهت الفيديو بقبلة حارة لمتابعيها.

يذكر ان هيفاء وهبى تلعب في المسلسل شخصية سيدة أعمال تهتم بمجال الموضة، وتقع في الكثير من المشكلات التى تقف وراءها الفنانة المصرية روجينا مع مرور الأحداث تكتشف أن زوجها يخونها مع صديقتها روجينا، وبعدها تنصب لها المكائد التى ستدخلها السجن وتخرج بعدها بسبب صبرى فواز الذى يقدم دور محام وتقرر بعدها الانتقام من روجينا.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد ربحت على مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بعد احتجازه من قبل السلطات المصرية على ذمة التحقيق بسبب دعوى وهبي عليه بسرقة اموالها وعقاراتها في مصر والتي تقدر بـ 64 مليون جنيه مصري.