شاهد.. قصي خولي والفرق بين الزغرودة المصرية واللبنانية

شرح الفنان السوري قصي خولي بأسلوب طريف الفرق بين الزغرودة على الطريقة اللبنانية والمصرية.

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وظهر قصي خولي في مقطع فيديو من كواليس حلفته في برنامج “غدًا أجمل” مع الاعلامية مهيرة عبد العزيز على قناة “mbc”, وهو يقول: “الفرق بين الزغلوطة الشامية او اللبنانية بيعملوا من فوق لتحت والمصرية بيعملوا على جنب” بشكل اثار ضحك الحاضرين.

من ناحية أخرى، كشف خولي عن أن طريقه نحو هوليوود أصبح قصيراً جداً، إذ أنه تلقى العديد من العروض، وبالتأكيد سيختار واحداً منها، وفي حال كان أحد نجوم هوليوود من سيكون؟ في البداية اختار خولي براد بيت مُفضلًا إياه على جورج كلوني، ثم فضل ليوناردو دي كابريو على الأول، وفي النهاية إختار جوني ديب.