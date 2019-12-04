الصفحة الرئيسية فن شاهد.. قمر تأكل البوظة بشكل مثير

شاهد.. قمر تأكل البوظة بشكل مثير

بواسطة -
0 25

تعرف الفنانة اللبنانية قمر بفيديوهاتها الجريئة والغريبة التي تنشرها بشكل دائم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير الجدل بين متابعيها.

وقد نشرت قمر مؤخرا عدد من الفيديوهات، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت في احدها وهي تأكل البوظة المثلجة بطريقة مثيرة بينما كانت تتمشى في الشارع بملابس رياضية.

كما ظهرت قمر في فيديو اخر وهي مستلقية بالقلوب وتمسك بكأس وتداعب رأس قطتها في مشهد غريب.

يذكر ان قمر اثارت الجدل مؤخرا بسبب خلافاتها مع العارضة السورية انجي خوري والتي تم ترحيلها من لبنان الى دبي لترحل بعدها الى سوريا.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.