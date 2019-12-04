شاهد.. قمر تأكل البوظة بشكل مثير

تعرف الفنانة اللبنانية قمر بفيديوهاتها الجريئة والغريبة التي تنشرها بشكل دائم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير الجدل بين متابعيها.

وقد نشرت قمر مؤخرا عدد من الفيديوهات، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت في احدها وهي تأكل البوظة المثلجة بطريقة مثيرة بينما كانت تتمشى في الشارع بملابس رياضية.

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كما ظهرت قمر في فيديو اخر وهي مستلقية بالقلوب وتمسك بكأس وتداعب رأس قطتها في مشهد غريب.

يذكر ان قمر اثارت الجدل مؤخرا بسبب خلافاتها مع العارضة السورية انجي خوري والتي تم ترحيلها من لبنان الى دبي لترحل بعدها الى سوريا.