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شاهد.. قمر ترد على منتقدي صورتها العارية: “شو يعني بنت عربية؟”

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الفنانة قمر

الفنانة قمر

ردت الفنانة اللبنانية قمر على منتقدي صورتها العارية والتي ظهرت فيها مؤخرا بدون ملابس داخلية وكانت تغطي مكان حساس من جسدها بوضع يدها.

وأكدت قمر بأن الشعب اللبناني لا يختلف عن الأجانب كثيرا، مشيرة إلى ان لديها الحرية بأن تفعل كل ما تشاء، وطالبت الكل باحترام حرية الشخص الآخر دون أي تهجم أو تدخل.

وقالت قمر في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “خير شو يعني انه انتي بنت عربية انت منك اجنبية؟”.

واضافت قمر: “سؤال نحن بشو نختلف عن الاجانب يعني ما فهمت هذه حرية شخصية وانا صرت حاكية بالموضوع كذا مرة”.

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