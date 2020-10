شاركت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديد لها اثناء ممارستها الرياضة في احد النوادي الرياضية.

وظهرت قمر، في الفيديو، من الخلف وهي تستعرض مؤخرتها وعلقت كاتبة باللغة الانكليزية: “NO SWEAT , NO BEAUTY NO SQUAT , NO BOOTY ”.

وقد اثار الفيديو الجدل بين متابعو قمر والذين اتهموها بأن هدفها من الفيديو الاغراء واستعراض مؤخرتها حيث كتب احدهم: “بس مفروض تقربي الكرسي وتقعدي عليها وتتمرني لان هيك التمرين غلط ومش رح تستفيدي الا اذا كان تمرين اغراء شي ثاني اهضم قمر بالعالم ” فيما علق اخر ساخرا “خافي عالسليكون”.

يذكر ان قمر معروفة بجرأتها في اختيار اطلالاتها على انستغرام حيث دائما ما تظهر بفيديوهات وصور تستعرض فيها مفاتنها.