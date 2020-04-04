شاهد… قمر في وصلة رقص جديدة: “فين السقفة العالية”

أطلت الفنانة اللبنانية قمر بقناع في احدث مقطع فيديو لها عبر حسابها على انستغرام.

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وظهرت قمر في الفيديو وهي ترقص بفستان قصير ومفتوح عند الصدر على انغام اغنية “الناس شايفينك بطريقة” للفنانين المصريين تامر حسني وعلياء حسني.

وعلقت قمر على الفيديو كاتبة: “فين السقفة العالية🙌🏼🙌🏼 والقلوب” في إشارة الى قول تامر حسني في الفيديو “عايزين صقفة لـ عليا”.

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وكانت قمر قد عبرت في تدوينة سابقة عن أمنيتها ان تعود الحياة كما كانت سابقا اذ نشر فيديو لها وهي ترقص في احد الملاهي وكتبت: “عبالي نام واصحى ولاقي الحياة مشرقة وحلوة ويروح هل وباء مع الناس للي داخلها وباء ونرجع لحياتنا الحلوة ونفرفش 😫😫😫“.