شاهد… قناة “أورينت” السورية ترد على “الجديد” اللبنانية وتتهمها بالنازية

نشر موقع قناة “أورينت” Orient الإخباري السوري، اليوم الأربعاء، أغنية ساخرة؛ ردًا على الأغنية اللبنانية العنصرية التي بثتها قناة “الجديد” اللبنانية، قبل أيام، وأثارت جدلًا واسعًا، بعدما وصفها ناشطون بأنها “عنصرية“.

وتغنت شابة سورية بكلمات لاذعة في الأغنية الجديدة، التي نشرها الموقع باسم “رد الأكابرية على أغنية الجديد العنصرية”، وعلقت بالنقيض على كل مقطع من مقاطع الأغنية “العنصرية” اللبنانية.

ووصفت القائمين على قناة “الجديد” بـ “النازيين” الذين يتغنون فرحين بلهجة عنصرية.

وقالت إن اللبنانيين تركوا منازلهم من أجل تلبية نداء “حزب الله” للحرب في سوريا وتهجير أهلها من ديارهم، وهو ما جعلهم يهربون إلى سوريا من قصف الأسد لاجئين إلى سوريا باسم الإنسانية، مطالبة الإعلام اللبناني ببعض الموضوعية.