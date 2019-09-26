شاهد.. كاردي بي تكشف عن تعرضها للتحرش!

كشفت نجمة الهيب هوب الامريكية كاردي بي عن تعرضها للتحرش خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات.

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في حوار صريح للغاية في برنامج Untold Stories of Hip Hop، قالت “كاردي بي”: “لن أنسى أبدًا كيف تحرش بي المصور أثناء جلسة تصوير لتلك المجلة، كان لا يكف عن الاقتراب مني، كما كشف عن منطقته”.

وعن رد فعلها، كشفت النجمة للمذيعة أنجي مارتينيز: “كنت غاضبة للغاية، فذلك جنون، لقد صحت في وجهه قبل مغادرة المكان في صدمة كبيرة”.

وفي حين لم تكشف كاردي متى حدثت الواقعة بالضبط أو اسم المجلة التي كانت تتعاون معها والمصور، إلا أنها أوضحت أن ما جعل الوضع سيئًا أكثر، هو أنها علمت أنه يوجد ما يشبه حماية للمصورين من أي شكاوى وادعاءات بشأن سلوكهم، مثل التحرش، ولا يتم اتخذا إجراءات بشأنهم.