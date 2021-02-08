تداولت عدد من الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنان العراقي ” كاظم الساهر ” أعلن من خلاله عن دعمه لمهرجان ” الأخوة الإنسانية ” الذي أقيم في دولة الإمارات مؤخرا .

فقال : ” مساء الخير .. نحن اليوم في هذا العالم بأمس الحاجة للأخوة والإنسانية والسلام بين البشر جميعا حتى يستطيع الجميع مواجهة تحديات المستقبل .. ولذلك أجد من الرائع أن تقر الأمم المتحدة يوما عالميا للأخوة والإنسانية ” .

وتابع كاظم الساهر : ” والذي يعد ثمرة لجهود مباركة قامت بها الإمارات لدعم قيم المحبة والسلام بين البشر .. ولا شك إني كفنان عربي أفخر بخروج وثيقة الأخوة الإنسانية من أرض عربية ليتخذ منها العالم نموذجا للمبادئ الإنسانية الراقية ” .

وأضاف : ” والفن في حقيقته يهدف إلى مخاطبة وجدان البشر ومشاعرهم ولذلك أسعد كفنان أن أدعم كافة الجهود المبذولة لدعم قيم الإنسانية والسلام والمحبة بين البشر .. كما يسعدني أن أدعم الأخوة والإنسانية والاحتفاء بالإنسان في كل مكان على هذا الكوكب ” .

وأثارت إطلالة كاظم الساهر الذي ظهر بها في الفيديو الجدل بين المتابعين فأشاروا في تعليقاتهم إلى إجرائه لعمليات تجميلية حيث بدا كشاب في بداية الثلاثينات وغير لون شعره وذقنه إلى الأشقر .

فجاءت التعليقات مثل : ” شو هالتجميل يا كظومة بوتوكس وفيلر وسمايل هوليود وتوريد شفايف ” و ” هو وعمرو دياب سلالة نادرة ما بيبان عليهم الكبر” ” و ” كلما يكبر يحلو أكثر ” .