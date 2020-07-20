أجرى مغني الراب الأمريكي ” كاني ويست ” التجمع الأول له في حملته الإنتخابية في ولاية ساوث كارولينا بعد مرور إسبوعين على إعلانه ترشحه لإنتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لكاني ويست وهو منهارا في البكاء خلال الخطاب الذي ألقاه أمام حشد جماهيري .

حيث تحدث ويست عن تفكيره وزوجته نجمة تلفزيون الواقع ” كيم كاردشيان ” في إجهاض إبنتهما الأولى ” نورث ” التي ولدت في عام 2013 قبل زواجهما في عام 2014 .

فقال : ” لقد هاتفتني كيم وهي تصرخ وتبكي وأخبرتني بالحمل .. وفي ذلك الوقت كنت في الخارج وكان لدي عدة صديقات ” .

وأشار كاني ويست إلى أن المناقشات بينهما استمرت لمدة 3 أشهر من أجل التخلص من الجنين ثم تذكر ويست أنه جاءه وحي من الله لإبقاء الطفل واتصل بكيم التي أخبرته بأنها قررت المضي قدمًا في حملها .

وأضاف : ” حتى لو أرادت زوجتي تطليقي بعد هذا الخطاب فقد جلبت نورث إلى العالم حتى عندما لم أكن أرغب في ذلك ووقفت وحمت الطفلة ” .

وقال إنه كان سيتعرض إلى نفس الموقف في السابق ولكن أنقذت والدته حياته أيضا إذ أراد والده إجهاضه لأنه كان مشغولا للغاية .