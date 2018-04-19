شاهد.. كلمة مؤثرة لنادين نسيب نجيم بعد فوزها بجائزة افضل ممثلة لبنانية عن “الهيبة”

فازت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حفل توزيع جوائز الموريكس دور بجائزة افضل ممثلة لبنانية عن دورها في مسلسل الهيبة الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وقالت نادين بعد تسلمها الجائزة: “مني عارفة شو بدي قول فعلا الكلام لا يعبر عن شعوري بهذه اللحظة وانا عم استلم للمرة الخامسة جائزة افضل ممثلة عن عليا الشخصية التي حبيتها من كل قلبي لدرجة قدرت تحجز مكانة خاصة لها في قلوب الملايين وكثير بنبسط وافتخر بس يقولوا لي سنشتاق لك وبدنا ياك تكفي”.

وتابعت نادين: “بس انا بعدي مكفاية يمكن بعيد عن بر الامان والمضمون لانه التقدم بحاجة الى مغامرة جديدة لخطوة جديدة لتميز جديد وطريقي حيكفي مع مسلسل طريق ومع جمهوري الوفي الذي يحبي ويدعمني والذي بسببه وكرماله انا موجوده هون”.

واضافت نادين: “هذه الجائزة ليست لي بس هي لكل امرأة كانت ملهمة ومثال للنجاح بحياتي وبدوري بدي اهديها لبنتي ولكل صبية ولكل امرأة في الوطن العربي وبقلك انت كمان امني بحالك وبقدراتك وبقوتك شو ما كانت ظروفك لانك قادرة تحققي اهدافك وتذكري دائما طريقك قرارك”.

ويقام حاليًا حفل توزيع جوائز المهرجان العربي اللبناني “موركس دور” في دورته الـ18، ببيروت بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام العربي.