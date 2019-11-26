شاهد.. كندة حنا بإطلالة ساحرة من مصر

اطلت الفنانة السورية كندة حنا بإطلالة ساحرة من شرفة الفندق الذي تقيم فيه في مصر والذي يطل على نهر النيل.
وعبرت كندة حنا عن سعادتها في مصر اذ نشرت تعليق قالت فيه “قضيت يومين كتير حلوين بمصر أم الدنيا انبسطت كتير بلقاء الأصدقاء لي قدرت اجتمع معهن هي المرة كل الحب والاحترام للبلد الجميل مصر ونجوم مصر وشعب مصر الراقي”.
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قضيت يومين كتير حلوين بمصر #ام_الدنيا نبسطت كتير بلقاء الأصدقاء لي قدرت اجتمع معهن هي المرة ❤️ كل الحب والاحترام للبلد الجميل #مصر ونجوم مصر وشعب مصر الراقي 🌹
من ناحية أخرى، تشارك كندة حنا، في مسلسل “ممالك النار”، مع الفنان خالد النبوي، وتقدم شخصية نلياي في العمل، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى منه.
ويجسد الفنان خالد النبوي في ممالك النار، شخصية “طومان باي” وهو آخر السلاطين المماليك الشركسيين في مصر، وهو الحاكم الوحيد الذي شُنق على باب زويلة.