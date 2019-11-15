شاهد.. كندة علوش تعترف أنها تغار اكثر من عمرو يوسف: “بنات هذه الايام مندفعات”

أعترفت الفنانة السورية كندة علوش بأنها تشعر بالغيرة اكثر من زوجها الفنان المصري عمرو يوسف وذلك بسبب المعجبات اللواتي وصفتهم بالمندفعات.

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وقالت كندة علوش، خلال لقائها في حلقة برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يعرض عبر شاشة CBC، أن عمرو يوسف، كان لديه متطلبات معينة في المرأة كالسلوك والمظهر وغيرها من الأشياء التي استطاعت تحقيقها منذ اليوم الأول لارتباطهما، ولذلك فليس هناك شيء يدفعه للغيرة.

أضافت، أن عمرو أيضًا لا يضطرها للغيرة، ولكن المعجبات هن من يدفعونها لذلك، معلقة: “بنات اليومين دول مندفعات”، موضحة أنها إذا نشرت صورة فإن التعليقات عليها تكون محترمة وفي حدود الأدب، بينما إذا نشر هو صورة له، فإن تعليقات الفتيات تكون في منتهى الجرأة، لافتة إلى أنها لا تستطيع أن تفصح عن بعض الكلمات التي يتم وصفه بها، معلقة: “الرجالة ببتعاكس أكتر من الستات، البنات بقوا بيعاكسوا معاكسة واضحة وصريحة”.