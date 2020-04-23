نشرت “كنزي دياب” ابنة النجم الكبير”عمرو دياب” فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وهي تطير وسط الأشجار بإستخدام حبل مثل شخصية “طرزان” الكرتونية الشهيرة.وانهالت تعليقات المتابعين والمحبين الإيجابية علي هذه المحاولة الجريئة

وكتبت كنزي تعليق علي هذا الفيديو :” استمتع بمحاولتي الفاشلة”.

ويُذكر أن كنزي تمتلك أكثر من 251 ألف متابع عبر حسابها الموثق بإنستجرام، بينما تتابع ما يقارب الـ 560 شخصا فقط، ودائما ما تشارك كنزي متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وآخري بغنائها وأيضا صورها مع اصدقائها في لندن.

وعلي صعيد آخر، فجر الميجا ستار”عمرو دياب”مفاجأة فى ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “سهران”، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته “جانا” فى تلحين وغناء أغنية بعنوان “جميلة”، وقامت جانا بتقديم مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا دياب.