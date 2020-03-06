الصفحة الرئيسية فن شاهد.. كنزي ابنة عمرو دياب تخطف الانظار برقصة جديدة!

شاهد.. كنزي ابنة عمرو دياب تخطف الانظار برقصة جديدة!

بواسطة -
0 255
كنزي مع والدها عمرو دياب

كنزي مع والدها عمرو دياب

نشرت “كنزي” ابنة الفنان المصري عمرو دياب، فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت كنزى، في الفيديو، وهي ترقص على انغام موسيقى اجنبية في كازينو “House of Jack”،الواقع بمدينة لندن، وهو مخصص لإقامة ورش تدريبية على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Choreography by @kjm2020 @ursula_manandhar

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on

 

وتلقت كنزي العديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو حيث اشاد الكثيرون بموهبتها في الرقص.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.