شاهد.. كنزي ابنة عمرو دياب تخطف الانظار برقصة جديدة!

نشرت “كنزي” ابنة الفنان المصري عمرو دياب، فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت كنزى، في الفيديو، وهي ترقص على انغام موسيقى اجنبية في كازينو “House of Jack”،الواقع بمدينة لندن، وهو مخصص لإقامة ورش تدريبية على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.
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وتلقت كنزي العديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو حيث اشاد الكثيرون بموهبتها في الرقص.